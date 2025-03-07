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Пятница, 7 марта 2025, 13:16 мск

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На саммите ЕС после вопроса о поддержке Украины возникла неловкая пауза

Неловкая ситуация возникла на саммите ЕС после вопроса о поддержке Украины без помощи США, пишет Politico.
Отмечается, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал поднял вопрос о том, сможет ли ЕС заменить сокращение помощи США и разведывательной информации.

«Ответом было гробовое молчание», – говорится в публикации (цитата по РИА «Новости».
Прекращение военной поддержки со стороны США оставляет зияющую брешь в способности союзников поддерживать Украину, особенно когда речь заходит о разведданных и информации о наведении высокоточного оружия, пишет Politico.
Напомним, что саммит ЕС по поддержке Украины прошел в Брюсселе в четверг.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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