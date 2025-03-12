Отставка Зеленского на переговорах Украины и США не обсуждалась

Делегации США и Украины не обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии отставку Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на источники.

По ее словам, участники переговоров в Джидде также не поднимали тему проведения выборов президента на Украине, сообщает «Российская газета».

Напомним, после переговоров, состоявшихся 11 марта, Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. В свою очередь, президент США Дональд Трамп снял свой запрет на поставки оружия ВСУ и передачу разведданных.

Отмечается, что переговоры длились более девяти часов.

Стороны договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение по разработке важных минеральных ресурсов на Украине.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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