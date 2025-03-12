МИД РФ заявляет о необходимости нормализации работы Арктического совета

Нормализация работы Арктического совета обеспечила бы дополнительные возможности для налаживания контактов с США в Арктике, заявили РИА Новости в МИД России.

«Дополнительные возможности для налаживания контактов с американскими коллегами в Заполярье обеспечила бы нормализация работы Арктического совета – основной площадки многостороннего взаимодействия в высоких широтах», – сказали в министерстве.

МИД РФ пояснили, что от «эффективной и неполитизированной» деятельности этой организации зависит выработка важных совместных решений в сферах «устойчивого социально-экономического развития арктического региона, защиты культурного наследия и прав коренных народов, климата, охраны уязвимой окружающей среды Заполярья».

Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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