Агентство Reuters: РФ уже передала США список своих требований

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что РФ якобы уже передала США список своих требований для заключения сделки по конфликту на Украине и перезапуска российско-американских отношений, при этом официальных комментариев ни от Москвы, ни от Вашингтона на этот счет не поступало, уточняет РИА «Новости».

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины.

Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.

«Россия представила США список требований для сделки… и перезапуска отношений с Вашингтоном», – пишет агентство со ссылкой на два анонимных источника, знакомых, по утверждению Рейтер, с вопросом.

Как подчеркивает Рейтер, неясно, что именно было включено в список требований, однако источники заявили агентству, что выдвинутые условия носят широкий характер и схожи с теми, которые ранее доводились российской стороной до Киева, США и НАТО.

По утверждению агентства, официальные лица РФ и США обсуждали эти условия в ходе встреч в течение последних трех недель.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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