НАТО создает угрозу безопасности России в Арктике

Североатлантический альянс по мере расширения создает безопасности России в Арктике дополнительные угрозы, военно-политическая напряженность в регионе возрастает. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, передает ТАСС.

«В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и усиливающееся таким образом присутствие НАТО в регионе спровоцировали рост военно-политической напряженности», – сказал дипломат на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

Он подчеркнул, что из-за действий НАТО в регионе «создаются дополнительные вызовы и угрозы для безопасности России и ее национальных интересов». «Известно, что применяются нелегитимные санкционные меры, призванные затруднить развитие арктической зоны России и международное взаимодействие на Севере в целом», – заметил дипломат (цитата по ТАСС).

Североатлантический альянс также намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России, добавил Масленников.

«Судя по обновленной в июле прошлого года арктической стратегии Пентагона, следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности НАТО у наших северных рубежей», – сказал дипломат на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

По его словам, США углубляют военное сотрудничество в Заполярье и с новыми, и со старыми участниками НАТО. «В последние годы отчетливо прослеживается линия милитаризации американской арктической политики и приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в Арктике», – отметил дипломат.

Он указал, что это предполагает новые патрульные миссии НАТО, регулярные заходы американских атомных подводных лодок в североевропейские порты, а также пролеты стратегической авиации вдоль российских границ.

Мурманск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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