Песков пояснил, зачем Путин надел форму

Президент России Владимир Путин надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – сказал Песков.
Также Песков не стал исключать, что россияне могут увидеть Путина в погонах.
«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, значит ли то, что если Путин надел форму с армейским камуфляжем, то скоро можно будет увидеть президента России и в погонах, сообщает РИА «Новости».
Москва, Елена Васильева
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