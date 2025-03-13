российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 марта 2025, 15:07 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Песков пояснил, зачем Путин надел форму

Скрин трансляции «Россия 1»

Президент России Владимир Путин надел форму с армейским камуфляжем в Курской области, поскольку посчитал это необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – сказал Песков.

Также Песков не стал исключать, что россияне могут увидеть Путина в погонах.

«Вы знаете, он полковник, я не могу ответить на ваш вопрос», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, значит ли то, что если Путин надел форму с армейским камуфляжем, то скоро можно будет увидеть президента России и в погонах, сообщает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Политика,