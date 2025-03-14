Спецпосланник президента Трампа продолжает работать в Москве

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф находится в Москве и информирует Белый дом о ходе переговоров с российскими официальными лицами, чтобы американский лидер Дональд Трамп мог ее оценить и принять решение о дальнейших действиях. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Я разговаривал со своим коллегой, специальным посланником Уиткоффом. Он находится там и передает информацию, чтобы мы могли оценить ее, а президент Трамп – принять решение о дальнейших шагах», – приводит слова чиновника ТАСС.

В четверг в Москву прибыл спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, который участвовал в переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде 18 февраля. Встреча представителя Трампа с Владимиром Путиным состоялась вечером в закрытом формате.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube