Меркель призвала не игнорировать желания России

Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, считает, что не следует упускать из виду интересы России.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», – сказала Меркель в интервью газете Berliner Zeitung. Отвечая на вопрос, что она думает о том, что точка зрения президента РФ на Запад и расширение НАТО на восток уже почти не обсуждаются, Меркель заметила, что «это нехорошо, потому что это должно обсуждаться». «Дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).

Меркель отвергла критику собственных решений на посту канцлера, в том числе по проекту «Северный поток – 2». «Я рекомендую погрузиться в то время, в котором вы находились тогда. И я по-прежнему советую не говорить сразу, если сегодня возникает иная точка зрения, что тогда было принято неправильное решение. По крайней мере, я не приемлю этого для себя», – резюмировала бывший канцлер Германии, которую цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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