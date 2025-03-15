российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 15 марта 2025, 07:12 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Трамп анонсировал новости по Украине 17 марта

Фото: скрин трансляции

Президент США Дональд Трамп назвал неправильную политику Киева в отношении России в качестве одной из причин начала конфликта на Украине. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox 26, уточняет газета «Ведомости».

«Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя», – сказал Трамп.

Трамп отметил, что даже значительная финансовая помощь от США и обширные поставки военного оборудования не принесли ожидаемых результатов для Украины.

Общаясь с прессой, президент США также сообщил, что новая важная информация по разрешению конфликта на Украине появится 17 марта. Трамп отметил, что переговоры с Россией идут в положительном ключе, однако сам конфликт остается крайне сложным. По его мнению, если Россия отклонит предложение о перемирии, это будет «плохой новостью для всего мира».

В ходе интервью Трамп добавил, что его предвыборное высказывание о возможности быстрого разрешения конфликта на Украине было сделано с определенной долей иронии.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Политика,