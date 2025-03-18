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Вторник, 18 марта 2025, 16:26 мск

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Глава Ненецкого АО Юрий Бездудный сообщил о переходе на новую работу

Скрин видео с телеграм-канала Юрия Бездудного

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о своей отставке и переходе на новую работу. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям региона в своем тг-канале.

«Меня ждет новая работа, но часть души, сердца останется здесь – где северное сияние, бескрайняя тундра, мороз», – сказал Бездудный. Он не уточнил, чем будет заниматься после отставки.

Губернатор отметил, что годы работы в регионе стали для него «настоящей школой жизни», и пожелал «тундровому краю развития и процветания».

Юрий Бездудный был назначен врио губернатора НАО в апреле 2020 года, а в сентябре того же года собрание депутатов округа избрало его главой региона.

Нарьян-Мар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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