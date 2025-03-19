Арктика никогда не перейдет под контроль какой-то одной страны – Николай Харитонов

Арктика остается зоной стратегического интереса для многих стран, однако ни одна из них, включая США, не сможет получить полный контроль над всем регионом. Такое мнение в беседе «РИА Новости» высказал глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Депутат считает, что РФ в первую очередь должна отстаивать в Арктике национальные интересы, но при этом быть готовой на многостороннее конструктивное сотрудничество.

«В Государственной Думе неоднократно подчеркивали, что Россия выступает за соблюдение международных норм и многостороннее сотрудничество в Арктике», – сказал он.

По его мнению, развитие региона заключается в балансе интересов всех заинтересованных стран, а не в полном контроле над Арктикой одной из сторон.

Ранее министр иностранных дед РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия является самой крупной арктической державой с наиболее протяженной береговой линией и развитой инфраструктурой в виде Северного морского пути. Он добавил, что у партнеров по Арктическому совету нет альтернатив, кроме как вернуться к нормальному сотрудничеству.

Салехард, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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