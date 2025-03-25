Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз

Сегодня Александр Лукашенко после инаугурации стал президентом Белоруссии в седьмой раз. Выборы в стране состоялись 26 января.
Торжественная церемония инаугурации президента прошла во Дворце Независимости в Минске. В присутствии высших должностных лиц страны, а также многочисленных приглашенных на инаугурацию, Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнес слова присяги на белорусском языке, он поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию.
После этого глава государства подписал Акт о вступлении в должность. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента, сообщает ТАСС.
Минск, Елена Васильева
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