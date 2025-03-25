российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 марта 2025, 12:24 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Александр Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз

Фото: сайт президента Белоруссии

Сегодня Александр Лукашенко после инаугурации стал президентом Белоруссии в седьмой раз. Выборы в стране состоялись 26 января.

Торжественная церемония инаугурации президента прошла во Дворце Независимости в Минске. В присутствии высших должностных лиц страны, а также многочисленных приглашенных на инаугурацию, Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнес слова присяги на белорусском языке, он поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию.

После этого глава государства подписал Акт о вступлении в должность. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента, сообщает ТАСС.

Минск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Политика,