Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул сроком на 20 суток. Политик обвиняется в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году.

Сама Гуцул отвергает все обвинения и настаивает, что расследование вызвано политическими мотивами. Задержание главы Гагаузии произошло на фоне обострения отношений автономии с Кишиневом. Гуцул не раз критиковала власти Молдавии за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.

В МИД России заявляли, что уже фактически превратилась в полицейское государство, в котором преследуются политические оппоненты действующего режима.

Кишинев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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