Шансов не подписать сделку по минералам у Зеленского нет

Владимир Зеленский не сможет отказаться от подписания минеральной сделки. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Автор статьи назвал единственный вариант, который есть у Киева – это затормозить соглашение или надеяться, что хозяин Белого дома либо смягчит требования, либо отступит самостоятельно, передает «Российская газета».

В материале также говорится, что Вашингтон передал Киеву переписанный текст соглашения на 58 страницах. Документ – бессрочный: Украина не может его разорвать или изменить без одобрения США. Взамен Киев не получает ничего, подчеркнул британский журналист.

По данным издания, соглашение может быть подписано уже на следующей неделе.

Ранее Зеленский жаловался, что Вашингтон постоянно меняет условия договора о полезных ископаемых. Говорить о конечной версии сделки пока рано, добавил он. "(Соединенные Штаты – прим. ред.) постоянно меняют условия… Сейчас команды работают над этим», – сказал Зеленский.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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