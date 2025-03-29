Власти Канады не хотят сотрудничать с РФ по Арктике

Власти Канады не намерены развивать сотрудничество с Россией в арктическом регионе. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр этой страны Марк Карни, комментируя назначение Оттавой специального посла по вопросам Арктики.

По словам Карни, назначение посла произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике, сообщает «Российская газета».

«Россия никоим образом не является одной из этих стран», – подчеркнул премьер во время пресс-конференции в Монреале, передает ТАСС.

Как напомнил 27 марта президент России Владимир Путин, решение прекратить взаимодействие в рамках Арктического совета приняли страны Запада, Москва от общения в этом формате не отказывалась.

Напомним, в учрежденный в 1996 году Арктический совет, помимо РФ, входят также Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Соединенные Штаты, Финляндия и Швеция. Три года назад они объявили, что не будут участвовать в любых мероприятиях объединения.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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