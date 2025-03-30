Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре, через которую получает российские углеводороды, нарушением своего суверенитета

Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
«Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки», – сказал Сиярто.
Глава венгерского МИД уточнил, что «проблемой последних месяцев были атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру», в результате чего в нескольких случаях в Венгрии на несколько дней возникали перебои с поставками нефти.
Он также приветствовал договоренность о взаимном отказе Москвы и Украины от ударов по энергоинфраструктуре, отметив, что в их списке фигурирует объекты, по которым российские нефть и газ поступают в Венгрию.
В начале марта поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба».
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
Москва, Елена Васильева
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