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Понедельник, 31 марта 2025, 05:53 мск

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Трамп: выход Зеленского из сделки по минеральным ресурсам приведет к большим проблемам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пытается «отойти от сделки» по редкоземельным минералам между США и Украиной. По словам американского лидера – это ошибочная линия повеления, которая приведет Зеленского к проблемам.

«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», – сказал он во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома (цитата по ТАСС).

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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