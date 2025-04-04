Трамп уверен, что президент Путин и Зеленский готовы к соглашению

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский готовы к заключению сделки по Украине. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами на борту своего самолета.
«Он готов заключить сделку», – сказал Трамп про Зеленского (цитата по ТАСС). Он также выразил уверенность, что к этому готов и Владимир Путин.
Говоря о ситуации вокруг Украины, глава Белого дома отметил, что Европа не добилась результата в урегулировании ситуации.
«Однако я думаю, что добьюсь успеха», – сказал Трамп.
Вашингтон, Елена Васильева
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