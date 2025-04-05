Лукашенко призвал содержать любовниц и родню за свой счет, а не государственный

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников содержать родственников и любовниц не на деньги государства, а на свои собственные. Такое заявление он сделал на совещании, посвященном оказанию поддержки организациям физической культуры и спорта.

Во время заседания глава республики, в частности, сказал, что власти окажут поддержку спорту, при этом каждый вложенный рубль должен давать отдачу. Посмотреть, на что будут потрачены эти средства, по его словам, сегодня не проблема.

«Но по-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите», – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

«Так будет правильно и по-человечески, и по-мужски», – добавил Лукашенко. Он также выразил надежду, что присутствовавшие на совещании сделают соответствующие выводы. А еще предостерег клубы от бездумной траты средств, призвав подходить к этому вопросу «по-хозяйски».

Минск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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