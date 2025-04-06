МИД Финляндии: Россия не враг, но пока и не друг

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не рассматривает Россию как врага, однако говорить о нормализации отношений пока рано. Об этом она сказала в эфире телерадиокомпании Yle.

«Важно отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом», – подчеркнула Валтонен (цитата по «РИА Новости»).

При этом она добавила, что восстановление отношений возможно лишь после того, как Москва «вернется к соблюдению международного права». До тех пор, по ее словам, приоритетом остается поддержка Украины, усиление санкций против России и укрепление собственной обороны.

1 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стране необходимо морально подготовиться к возможному восстановлению отношений с Москвой.

Отношения между двумя странами значительно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО и закрытия границы с Россией, напоминают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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