Медведев заявил о невозможности ядерного разоружения в ближайшие десятилетия

Ядерное разоружение в мире невозможно в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«15 лет назад в Праге был подписан Договор СНВ-III. К сожалению, он не привел к снижению риска ядерной войны. «Виной тому позиция США и их союзников, – написал Медведев в своем телеграм-канале. – В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов. Это поставило мир перед угрозой начала Третьей мировой войны».

Зампред Совбеза напомнил, что предыдущий американский президент Джо Байден твердил об отсутствии риска ядерного конфликта. «Эта было циничное вранье: угроза достигла наивысшей степени», – отметил Медведев.

По его словам, администрация Дональда Трампа это признает, а Европа, напротив, начала «снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами».

«Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Чем это закончится, давно известно», – заключил Медведев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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