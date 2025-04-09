Трамп: «зеленая энергетика» почти разорила Германию

Эксперименты с «зеленой энергетикой» привели Германию на грань банкротства. Так считает президент США Дональд Трамп.

«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец», – считает Трамп.

По его словам, из-за зеленой аферы Германия вернулась к твердому топливу и активно открывает угольные электростанции.

Трамп призвал последовать примеру ФРГ в этом вопросе и не употреблять слово «уголь» без слов «красивый» и «чистый», пишет ТАСС.

Ранее сотрудники Института немецкой экономики заявили, что повышенные американские пошлины разорят страну: за четыре года она потеряет 200 миллиардов евро. Согласно прогнозу, к 2028 году немецкий ВВП может сократиться на 1,5 процента.

Напомним, второго апреля Трамп ввел пошлины на поставляемые в США товары. Для стран ЕС они составят 20 процентов.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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