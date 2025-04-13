Трамп заявил, что в урегулировании украинского кризиса виден прогресс

Президент США Дональд Трамп считает, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса наблюдается прогресс. Об этом он сообщил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

«Я думаю, что между Украиной и Россией все идет хорошо. И вы узнаете об этом очень скоро. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал американский лидер.

Напомним, на прошлой неделе в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров «Россия – США», а в пятницу спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф в третий раз прилетал в Россию. Сначала он общался с главой РФПИ Дмитриевым, а потом несколько часов – с президентом России.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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