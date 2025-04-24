Трамп заявил, что с Зеленским оказалось договорится сложнее, чем он полагал

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Киевом дела вести сложнее, чем с Москвой. Так политик ответил на вопрос журналистов об урегулировании конфликта на Украине.
По его словам, переговоры с Киевом продолжаются, Вашингтон прилагает максимум усилий, но Владимир Зеленский до сих не дал четких ответов.
С Киевом работать сложнее, но, в данной ситуации, «это нормально», уточнил американский лидер, цитирует Трампа «Российская газета».
«Нам нужно договориться с Зеленским. Я думал, что с ним будет проще. Пока что это немного сложнее», – приводит слова Трампа ТАСС.
Президент США позитивно состоявшиеся в среду, 23 апреля, переговоры по Украине в Лондоне.
Хозяин Белого дома особо подчеркнул, что у него «нет любимчиков», и он заинтересован в решении украинского конфликта.
Москва, Елена Васильева
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