План Трампа по которому за Россией остаются новые территории, «высечен в камне»

План президента США Дональда Трампа, по которому за Россией останутся освобожденные территории, «высечен в камне». Об этом написала газета The Times.

План Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, «высечен в камне», – цитирует публикацию РИА «Новости».

При этом издание отмечает, что на Владимира Зеленского США оказывают давление, чтобы он согласился на мир.

По мнению американских властей, у Зеленского на самом деле нет другого выбора, кроме как согласиться на предложение об урегулировании конфликта, отметил источник издания.

Отмечается также, что прекращение финансирования со стороны Вашингтона окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году, поскольку Украина использует эти деньги для закупки большего количества оружия у других союзников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналу Le Point, что мир на Украине возможен только после вывода ВСУ из четырех регионов, входящих в состав России. Он подчеркнул, что это российские регионы по Конституции и неотъемлемые части РФ, хотя некоторые их территории оккупированы ВСУ.

Между тем, Европа требует от Зеленского отказаться от территорий ради мирных переговоров и уже «добилась прогресса». Об этом сообщила газета Washington Post. По ее данным, европейцы призывают Киев признать перспективу того, что Украине придется отказаться от территорий в рамках потенциального мирного соглашения.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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