ЛДПР хочет обязать самокатчиков делать договоры ОСАГО

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, обязывающий заключать договор ОСАГО с теми, кто берет в аренду электросамокат. Как сообщает ТАСС, в тексте проекта говорится, что в случае использования в коммерческой деятельности (в том числе при предоставлении в аренду, эксплуатации для осуществления перевозок товаров) электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, масса которых превышает 15 килограммов, владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор обязательного страхования в отношении неограниченного числа лиц, которые могут быть допущены владельцами к управлению указанными транспортными средствами.

Также депутаты предлагают обеспечить госрегистрацию коммерческих средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов для их идентификации, повышения подотчетности операторов проката и доставки, а также для упрощения администрирования страховых случаев.

«За девять месяцев прошлого года зарегистрировано около четырех тысяч ДТП по вине таких лихачей. При этом ответственность этих гонщиков никак не застрахована и пострадавшим от них пешеходам и водителям приходится месяцами выбивать в судебном порядке компенсации за нанесенный вред. Реализация инициативы ЛДПР повысит безопасность всех участников дорожного движения, защитит интересы пострадавших в ДТП и снизит нагрузку на суды», – рассказал Слуцкий ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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