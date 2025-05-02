Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил на шесть писем от Владимира Зеленского с просьбой о встрече, передает бразильская газета Metrópoles со ссылкой на источники.

Как утверждается, издание получило доступ к содержанию шести писем, отправленных главой киевского режима бразильскому лидеру в период с 2023 по 2024 год с запросами на встречи.

Два из них были приглашением президента Бразилии принять участие в международных саммитах, на которых обсуждалась украинская война. Еще одна переписка была отправлена 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера», – говорится в материале.

Кроме того, глава киевского режима просил о встрече на саммите Группы двадцати, который проходил в октябре 2024 года, но его проигнорировали и в тот раз.

Ни на одно из писем, отправленных Зеленским, бразильский президент не ответил, добавила газета.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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