Трамп допустил срыв мирного решения украинского вопроса – у сторон слишком много накопилось друг к другу

Срыв переговорного процесса по украинскому вопросу допустил Дональд Трамп. По его словам, за годы конфликта накопилось «очень много ненависти» как между руководством двух стран, так и между военными.

Как заявил президент США в интервью NBC, мир между Россией и Украиной может быть недостижим, а вот соглашение о перемирии может быть заключено в ближайшем будущем.

«Возможно, это невозможно сделать. <...> Мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами и между, вы знаете, некоторыми солдатами, честно говоря. Между генералами. Они упорно сражались в течение трех лет», – сказал Трамп.

Напомним, что в ходе выборной кампании Трамп уверял, что способен урегулировать конфликт на Украине немедленно, но постепенно сроки начали увеличиваться: от одного дня до обозримого будущего.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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