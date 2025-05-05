Трамп рассказал о встрече с Путиным и «хороших разговорах» по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает о возможной встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии во время визита в королевство в середине мая.

В воскресенье на Южной лужайке Белого дома журналисты спросили главу государства, намерен ли он встретиться во время запланированного турне с российским коллегой. «Я не знаю, мы должны подумать об этом, <...> но я не думал об этом», – ответил президент США.

Кроме того, Трамп сообщил журналистам об «очень хороших переговорах» по РФ и Украине на выходных.

«В последние несколько дней, на самом деле, у нас было несколько очень хороших разговоров с Россией и Украиной. Я скажу вам, что между двумя сторонами и даже между [их] генералами существует огромная ненависть. Я имею в виду, там огромное количество ненависти, но за последние несколько дней мы провели несколько очень хороших переговоров», – добавил президент. Он не уточнил, о каких именно переговорах идет речь, отмечает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ближе к соглашению с одной из сторон конфликта на Украине, но отказался уточнить, с какой.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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