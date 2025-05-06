Бундестаг не выбрал канцлером Мерца в первом туре

Консерватор Фридрих Мерц неожиданно не был сегодня избран канцлером Германии в первом туре голосования. Любопытно, что согласно имевшимся подсчетам, он мог бы получить достаточное для победы большинство голосов избранных представителей своей партии и социал-демократов, с которыми он намерен управлять страной в коалиции. Но что-то пошло не так, пишут немецкие СМИ.

Председатель Бундестага заявил, что г-н Мерц получил всего 310 голосов из 621 принявших участие в голосовании депутатов (всего их 630). Для избрания ему понадобилось бы 316 голосов. Теперь Мерцу предстоит пройти второй тур голосования, по итогам которого, если он снова не наберет большинства, для того, чтобы стать канцлером, ему будет достаточно относительного большинства голосов депутатов.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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