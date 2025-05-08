Вучич с Красной площади объяснил, зачем приехал в Москву

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не пострадает от его визита в Москву на парад Победы и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а любые «наказания» Евросоюза он готов принять на себя.

«Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще», – заявил Вучич журналистам Радио и телевидения Сербии с Красной площади.

«Честь и гордость – это то, что нельзя ни отдать, ни продать никому. Я дал обещание президенту Путину, но я никогда не лгал [европейским лидерам] о своем визите сюда, – указал глава Сербии, добавив, что открыто заявлял о своих планах приехать в Москву 9 мая европейцам. – Что касается Европейского союза – я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня».

Глава государства также поделился своими планами на предстоящие дни. «Завтра прежде всего ожидается встреча с Патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден, который ему был присужден. Для меня это огромная честь и большая привилегия», – подчеркнул Вучич, уточнив, что 8 мая также ожидает встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а перед переговорами с Путиным 9 мая – с председателем КНР Си Цзиньпином, напоминает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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