Визит главы КНР в Москву прошел с полным успехом – заявление Пекина

Пекин (Новый День, Елена Васильева)– Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию прошел и завершился «полным успехом», что укрепило стратегическое партнерство между Москвой и Пекином. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на брифинге для СМИ.

В Китае считают, что визит китайского лидера имел «большое историческое значение» и стал важным вкладом в формирование многополярного мира. Глава китайской дипломатии подчеркнул, что Москва и Пекин подтвердили стремление рассматривать друг друга как приоритетных партнеров и договорились противостоять попыткам подорвать двусторонние отношения.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 7 мая. На следующий день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые продолжались 3,5 часа.

По итогам встреч стороны сделали заявления о перспективности сотрудничества, в том числе в сфере экономики, подписали ряд документов и т.д.

© 2025, РИА «Новый День»

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