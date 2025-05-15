США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО

Вашингтон выступил с предложением возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников, США предлагают возобновить переговоры и встречи в рамках Совета Россия-НАТО. Этот шаг мог бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, согласно плану, который предлагают Соединенные Штаты.

Совет Россия-НАТО функционировал с 2002 года. Главной задачей работы структуры была выработка совместных позиций по ключевым вопросам и перевод отношений России и альянса на более высокий уровень с потенциалом полноправного членства.

После начала спецоперации на Украине в 2022 году страны-члены НАТО отказались от участия в Совете, заседания были прекращены.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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