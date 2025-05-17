Трамп анонсировал звонок Путину

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить Владимиру Путину 19 мая.

«Я буду говорить с Владимиром Путиным в понедельник в 10 утра», – написал он в Truth Social.

Трамп сообщил, что темами звонка станут: остановка боевых действий на Украине и торговые отношения. После Трамп планирует позвонить Владимиру Зеленскому и некоторым лидерам стран – членам НАТО.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, прекращение огня будет достигнуто, и эта крайне жестокая война, которая никогда не должна была бы начаться, закончится», – с оптимизмом пишет Трамп.

По итогам встречи в Стамбуле российская и украинская стороны обменялись предложениями по прекращению огня и предварительно договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Представитель РФ отметил, что Москва приняла к сведению инициативу Киева о возможной встрече Путина с Зеленским.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча лидеров двух стран возможна при достижении определенных договоренностей переговорными группами, напоминают «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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