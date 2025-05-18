Рубио: встреча Трампа и Путина готовится

Москва (Новый День, Елена Васильева)– Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, на данный момент уточняются дата, место и повестка переговоров.

«Президент хочет это сделать. Он хочет сделать это, как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать», – сообщил Рубио (цитата по РИА «Новости»).

По предварительной информации, следующая беседа между Трампом и Путиным может состояться уже 19 мая. Об этом 17 мая сообщил президент США. Он сообщил о намерении позвонить Путину в 10 утра. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрй Песков подтвердил, что разговор между главами государств готовится.

© 2025, РИА «Новый День»

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