На выборах в Румынии победил проевропейский кандидат

Независимый проевропейский кандидат на президентских выборах в Румынии, мэр Бухареста Никушор Дан после подсчета 99,4% бюллетеней получил 53,93% голосов, тогда как его соперник, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион – 46,07%. Эти результаты опубликованы на сайте Постоянной избирательной администрации, сообщает ТАСС.

Таким образом, пятым президентом Румынии после падения в 1989 году режима Чаушеску стал Никушор Дан. Еще до полного подведения итогов он был объявлен в СМИ «математическим» победителем второго тура президентских выборов, так как уже после подсчета 92,4% голосов сумел набрать необходимые 50+1 процентов голосов.

Если Дан одержал убедительную победу в Румынии, то среди румын, голосовавших за границей, он уступил Симиону. Так, после подсчета 82% бюллетеней в румынской диаспоре у Симиона насчитывается 55,12% голосов, тогда как у Дана – 44,88%.

Альянс за объединение румын уже признал победу Никушора Дана на выборах. Ранее сообщалось, что лидер движения Симион призвал к массовым протестам против предполагаемой фальсификации результатов голосования.

Дан уже получил поздравления от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского. В интервью телеканалу Digi 24 он сообщил, что в понедельник начнет с четырьмя парламентскими проевропейскими партиями – Социал-демократической партией, Национал-либеральной партией, Союзом за спасение Румынии и Демократическим союзом венгров Румынии – переговоры о формировании нового правительства, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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