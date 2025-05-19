Путин поговорит по телефону с Трампом в 17 часов по Москве

В понедельник, 19 мая, глава РФ Владимир Путин, как ожидается, проведет третий с начала года телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Беседу проанонсировал сам президент США: в своей соцсети Truth Social он написал, что планирует поговорить с Путиным в 10:00 по времени американского Восточного побережья – в Москве в этот момент будет 17:00. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подтвердил, что такой разговор готовится.

По заявлениям Трампа, темами беседы должны стать украинское урегулирование и торговля. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что разговор поможет «разобрать завалы» на пути к достижению мира на Украине.

После телефонных переговоров с Путиным Трамп планирует также побеседовать с Владимиром Зеленским и руководителями стран НАТО. Канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон и премьер Британии Стармер намерены поговорить с лидером США до его беседы с президентом России. Потом, после беседы с Москвой, ожидается новый созвон с Европой.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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