Международное сообщество в очередной раз пригрозило Израилю «конкретными действиями» за происходящее в секторе Газа

Международное давление на Израиль усиливается в связи с его новым военным наступлением в секторе Газа, в результате которого за последние несколько дней погибли сотни людей.

Лидеры Великобритании, Франции и Канады в понедельник в очередной раз пригрозили предпринять «конкретные действия», включая целевые санкции, если Израиль не прекратит возобновленное военное наступление и продолжит блокировать поставки помощи в Газу, пишет CNN.

На выходных Израиль начал новое разрушительное наземное наступление в секторе Газа как раз в тот момент, когда президент США Дональд Трамп покинул регион, не заключив соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Израильские военные заявили, что за последний день их силы вошли в северную и южную часть Газы в рамках операции «Колесницы Гидеона», которая, как предупредил Израиль, будет проведена, если ХАМАС не согласится на новую сделку по освобождению заложников на его условиях.

Наземная операция была начата после нескольких дней массированных авиаударов по сектору Газа, в результате которых, по данным местных органов здравоохранения, погибли целые семьи, отмечает CNN.

Израиль заявил, что разрешит доставить «базовое количество продовольствия» в осажденный анклав, шаг, который, как намекнул премьер-министр Биньямин Нетаньяху, был вызван интенсивным давлением со стороны союзников. Однако глава ООН по оказанию помощи Том Флетчер охарактеризовал поставку как «ограниченную» и «каплю в море того, что срочно необходимо».

Напомним, что кабинет безопасности Израиля одобрил новое военное наступление в секторе Газа 5 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) позднее заявила, что целью операции было достижение «всех целей войны в секторе Газа», включая разгром ХАМАС и освобождение оставшихся на территории заложников.

В понедельник Нетаньяху заявил, что Израиль планирует «взять под контроль весь сектор Газа».

Воюющие стороны не смогли достичь соглашения во время визита Трампа на прошлой неделе, и Израиль продолжил свою операцию в течение выходных. Она началась с серии интенсивных авиаударов на прошлой неделе и сопровождалась расширенным наземным наступлением в воскресенье.

В воскресенье израильские военные заявили, что за последнюю неделю в ходе серии предварительных авиаударов по анклаву они нанесли удары по более чем 670 «объектам ХАМАС».

По данным британской организации, рано утром в понедельник израильские войска нанесли удар по складу медицинских принадлежностей медицинского комплекса «Насер» в районе Хан-Юнис на юге Газы, повредив часть медицинских принадлежностей, предоставленных центру организацией Medical Aid for Palestins (MAP).

Представители здравоохранения в Газе заявили в понедельник, что операция унесла жизни по меньшей мере 136 человек за последние 24 часа и закрыла последнюю функционирующую больницу на севере анклава. По данным палестинского министерства здравоохранения, целые семьи были убиты во время сна.

По данным CNN, полученным на основе данных министерства здравоохранения, с четверга погибло более 400 человек, более 1000 получили ранения.

По данным министерства, с начала войны, начатой Израилем 7 октября 2023 года, в секторе Газа погибло более 53 000 человек. Большинство погибших – женщины и дети.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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