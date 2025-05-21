США получили данные разведки о грядущем ударе Израиля по ядерным объектам Ирана

США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что администрация Трампа пытается заключить дипломатическое соглашение с Тегераном, сообщили CNN несколько официальных лиц США, знакомых с последними разведданными.

По словам американских чиновников, такой удар был бы дерзким разрывом с президентом Дональдом Трампом. Он также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке – то, чего США пытались избежать с тех пор, как война в Газе обострила напряженность, начавшуюся в 2023 году.

Чиновники предупреждают, что пока не ясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение, и что на самом деле в правительстве США существуют глубокие разногласия относительно вероятности того, что Израиль в конечном итоге предпримет какие-либо действия. Нанесет ли Израиль удар и как именно, будет зависеть от того, что он думает о переговорах США с Тегераном по его ядерной программе.

Но «вероятность израильского удара по иранскому ядерному объекту значительно возросла за последние месяцы», – сказал другой человек, знакомый с американской разведкой по этому вопросу. «И перспектива заключенного Трампом соглашения между США и Ираном, которое не извлечет весь иранский уран, делает вероятность удара более вероятной», – добавил он.

По словам многочисленных источников, знакомых с разведданными, возросшие опасения вызваны не только публичными и частными сообщениями высокопоставленных израильских чиновников о том, что Израиль рассматривает такой шаг, но и перехваченными израильскими сообщениями и наблюдениями за перемещениями израильских военных, которые могут указывать на неизбежный удар.

По словам двух источников, среди военных приготовлений, которые наблюдали США, – перемещение авиабомб и завершение авиационных учений.

Однако эти же признаки могут быть просто попыткой Израиля оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы, предупреждая о последствиях, которые могут наступить в случае отказа, что подчеркивает постоянно меняющиеся сложности, с которыми сталкивается Белый дом.

CNN запросил комментарий у Совета национальной безопасности и канцелярии премьер-министра Израиля. Посольство Израиля в Вашингтоне не прокомментировало ситуацию.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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