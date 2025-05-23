Виктор Орбан обвинил Украину в шпионаже

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что Киев предпринимает такие шаги, используя венгерскую политическую оппозицию, чтобы добиться вступления в Евросоюз, сообщает ТАСС.

Глава правительства отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством». Эти люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу принятия Украины в ЕС.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», – сказал Орбан. По его словам, «украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции», чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», – пояснил премьер. Он отметил, что Украина использует в этих целях большие средства и пытается «задействовать серьезные ресурсы».

Орбан подтвердил, что выступает против поспешного вступления Украины в ЕС, которое пытается поддерживать Брюссель. Правительство Венгрии намерено руководствоваться в решении этого вопроса результатами референдума, который будет продолжаться в стране до середины июня.

Между Венгрией и Украиной не утихает беспрецедентный шпионский скандал. 9 мая Служба безопасности Украины объявила о задержании двух человек, обвинив их в работе на венгерскую военную разведку в Закарпатье. После этого Венгрия выслала двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште, а Украина ответила высылкой двух венгерских дипломатов из Киева.

Правительство считает, что украинские власти предприняли эти шаги, чтобы дискредитировать Венгрию в глазах всего Евросоюза и подорвать доверие к результатам референдума по вопросу о приеме Украины в ЕС. По мнению Будапешта, организаторы этой провокации стремились представить Венгрию как государство, недружественное по отношению к Украине, которое лишь говорит о мире, а на деле готовится к войне с соседней страной, сообщает ТАСС.

Будапешт, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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