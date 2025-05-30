Украина подтвердила готовность к переговорам в Стамбуле

Киев подтвердил готовность ко второму раунду переговоров с Россией, Планируется, что они состоятся в Стамбуле 2 июня 2025 года. Сегодня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина готова направить делегацию в Турцию.

Это же подтвердил и глава МИД Украины Андрей Сибига. «Мы заинтересованы в том, чтобы эти встречи продолжились», – заявил Сибига в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Сибига повторил, что в Киеве ожидают от Москвы меморандум и вновь выступил с утверждением, что Украина направила российской стороне свой документ с изложением видения прекращения огня и других аспектов урегулирования.

Напомним, что первый раунд переговоров «Россия – Украина» прошел 16 мая в Стамбуле, он продлился около двух часов. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», а также отправили прописывать свое видение урегулирования ситуации.

Киев, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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