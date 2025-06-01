Спецпосланник Келлог: Путин прав, НАТО ведет с Россией прокси-войну

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог признал: президент РФ Владимир Путин прав, что НАТО ведет прокси-войну с Россией.

«И он (российский лидер – прим. ТАСС) считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможное решение ФРГ начать поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Говоря о ходе российско-украинских переговоров, Келлог сказал, что США «еще не получили» предложение России по меморандуму. При этом он рассказал, что после контактов с европейцами в Лондоне был подготовлен документ из 22 пунктов, который включает прекращение огня в воздухе, на суше и на море, однако ни одна из сторон не была полностью довольна им.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ напомнил, что Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение в конфликт НАТО, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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