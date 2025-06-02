Удар дронами по российским авиабазам стратегической авиации плохо отразится на миротворческих усилиях Трампа – CNN

Решение Украины нанести удар дронами по базам стратегической авиации России поставило под угрозу усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, сообщает CNN по итогам собственного анализа последних событий.

Как пишут «Ведомости», такой вывод связан с тем, что атака была осуществлена накануне второго раунда прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Вместе с тем телеканал отмечает, что у Трампа по-прежнему есть мощные рычаги давления на обе стороны, такие как введение новых жестких санкций против России, или корректировка военной помощи Украине таким образом, чтобы осложнить ведение боевых действий.

Телеканал полагает, что Трамп теперь вряд ли сможет устраниться от урегулирования конфликта, назвав его войной прежнего президента Джо Байдена. Это объясняется тем, что президент США уже приложил немало усилий на треке урегулирования конфликта, включая контакты с высшими должностными лицами России и Украины.

«Несмотря на его регулярные попытки откреститься от этого, война на Украине во многом стала войной Трампа, от которой теперь зависит репутация США», – пишет CNN.

1 июня украинские беспилотники одновременно в разных частях страны атаковали военные объекты. Впервые это коснулось Сибири. FPV-дроны атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщали в Минобороны. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники нападения задержаны.

При этом атака не привела к срыву переговоров в Стамбуле, они прошли 2 июня, как и планировалось.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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