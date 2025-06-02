Россия дала ответ на запрос Украины о прекращении огня в своем меморандуме

Москва в ходе переговоров в Стамбуле передала Киеву свой меморандум. В нем содержится ответ на транслируемое украинской стороной предложение о прекращении огня. По данным ТАСС, первой опцией прекращения огня для Киева является начало полного вывода ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за 30 дней до начала прекращения огня.

Для контроля выполнения условий по прекращению огня Россия предлагает создание двустороннего Центра мониторинга и контроля.

Кроме того, в российском меморандуме говорится также о необходимости отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан – это тоже одно из условий прекращения огня.

Еще одно условие: на Украину прекращаются поставки западного оружия, это касается и предоставления разведданных.

«Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных», – говорится во втором разделе документа, где перечислены условия прекращения огня, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube