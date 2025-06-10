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Вторник, 10 июня 2025, 10:08 мск

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Иран объявил о новой встрече с США по ядерному вопросу

МИД Ирана объявил 10 июня, что новая встреча с Соединенными Штатами по ядерным вопросам запланирована на воскресенье в Маскате (Оман).

«Следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами запланирован на следующее воскресенье в Маскате», – заявил представитель министерства Эсмаил Бакаи, добавив, что министр иностранных дел Ирана и главный переговорщик Аббас Арагчи «посетит Норвегию в среду и четверг ». Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что переговоры состоятся в четверг.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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