Иран объявил о новой встрече с США по ядерному вопросу

МИД Ирана объявил 10 июня, что новая встреча с Соединенными Штатами по ядерным вопросам запланирована на воскресенье в Маскате (Оман).

«Следующий раунд непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами запланирован на следующее воскресенье в Маскате», – заявил представитель министерства Эсмаил Бакаи, добавив, что министр иностранных дел Ирана и главный переговорщик Аббас Арагчи «посетит Норвегию в среду и четверг ». Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что переговоры состоятся в четверг.

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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