Эхо визита генпрокурора РФ: губернатор Забайкалья отставил правительство региона

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил об отставке правительства региона. По его словам, решение было принято на внеочередном заседании регионального кабмина с участием прокурора края Александра Янковского, которое прошло по итогам визита генпрокурора России Игоря Краснова в Читу.

«В ближайшее время каждый член правительства края должен представить результаты своей работы, оперативно решить проблемы граждан, которые поступили генпрокурору. За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», – сообщил Осипов в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что совместно с прокуратурой Забайкалья будет создана межведомственная кадровая комиссия. Она оценит соответствие занимаемым должностям всех руководителей и примет решения о назначениях на должности, уточнил Осипов.

6 июня Игорь Краснов посетил Читу с рабочим визитом и провел личный прием жителей Забайкалья. Большинство их жалоб касалось защиты их социальных прав, сообщала Генпрокуратура РФ. Кроме того, обращения затрагивали меры поддержки участников СВО и членов их семей, вопросы доступности медпомощи, надлежащего состояния больниц, получения многодетными семьями земельных участков и обеспечения их необходимой инфраструктурой, переселения граждан из аварийного жилья. Также жители жаловались на плохое состояние дорожной инфраструктуры, качество оказания услуг в сфере ЖКХ.

Генпрокурор РФ назвал «проявлением формализма и бездушия» решение властей Забайкалья приостановить выплаты семьям погибших участников СВО. Краснов поручил проработать вопрос о возобновлении отмененных забайкальскими чиновниками выплат семьям погибших на СВО военнослужащих. До этого чиновники отказали в региональной единовременной выплате жительнице Читы, муж которой погиб в зоне спецоперации, сославшись на изменения, внесенные в законодательство уже после гибели супруга.

Чита, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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