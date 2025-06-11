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Среда, 11 июня 2025, 05:54 мск

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Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против России

Словакия не поддержит готовящийся пакет санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словацкая Республика не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реалистичное решение кризисной ситуации, в которой [в таком случае] окажется Словакия», – написал он в соцсетях.

Кризисная ситуация для Словакии сложится, как уточнил Фицо, если в республику будут «полностью остановлены поставки газа, нефти и ядерного топлива из России» (цитата по ТАСС).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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