Президент Трамп собирается 14 июня отпраздновать парадом победу США во Второй мировой войне

Президент Дональд Трамп во вторник рассказал СМИ о своем намерении парадом отметить победу США во Второй мировой войне.

«Мы собираемся отпраздновать победу нашей страны для разнообразия», – сказал Трамп, выразив разочарование тем, что США не проводят празднества, посвященные важным военным событиям, сообщает Daily Mail. Затем Трамп рассказал журналистам, как недавно звонил во Францию, где праздновали победу во Второй мировой войне.

« Как вы знаете, мне не нужно в это вдаваться, но я позвонил в другие страны, они все празднуют победу. Мы единственная страна, которая не праздновала победу, и мы те, кто выиграл войну, ясно?», – рассказал Трамп. Он добавил, что недавно звонил во Францию и сказал следующее: «Если бы не мы, вы бы сейчас говорили по-немецки, ясно?

«Мы выиграли войну – вы, возможно, говорите и по-японски – вы, возможно, говорите на обоих языках. Мы выиграли войну, и мы единственная страна, которая не праздновала это, и мы собираемся отпраздновать с размахом в субботу», – добавил президент.

Субботний парад в честь Дня флага, который также совпадает с 79-м днем рождения Трампа, призван отметить 250-ю годовщину армии, поскольку вооруженные силы США были сформированы еще до подписания Декларации независимости.

Как пишут СМИ, визит во Францию в 2017 году заставил Трампа задуматься о проведении военных парадов. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил его принять участие в праздновании Дня взятия Бастилии, который в 2017 году также совпал со 100-летием вступления США в Первую мировую войну.

Во время первого срока Трампа он пытался провести военный парад, но эта идея была отвергнута из-за высокой стоимости ремонта дорог в Вашингтоне, округ Колумбия, и других проблем.

Вместо этого в 2019 году президент провел «Салют Америке» 4 июля перед Мемориалом Линкольна, где были выставлены танки, и было совершено несколько пролетов самолетов.

И вот в субботу Трамп наконец-то получит свой военный парад.

«У нас будет фантастический парад 14 июня, День флага, это будет потрясающий день. У нас есть танки, у нас есть самолеты, у нас есть все необходимое. И я думаю, это будет здорово», – сказал Трамп.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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