Илон Маск извинился перед Трампом и сообщил, что зашел слишком далеко

Илон Маск сообщил в среду, 11 июня, что сожалеет о некоторых своих недавних постах в социальных сетях о президенте Дональде Трампе.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте @realDonaldTrump на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», – написал Маск в своей социальной сети.

Отношения Маска с Трампом резко испортились на прошлой неделе, когда двое мужчин обменялись колкостями в своих социальных сетях.

До недавнего времени Маск был близким союзником Трампа в правительстве и соруководителем Департамента эффективности государственного управления его администрации, где технологический миллиардер возглавлял массовые увольнения федеральных служащих.

Однако их отношения испортились, когда Маск раскритиковал масштабный законопроект Трампа о налогах и внутренней политике, назвав его «отвратительным безобразием» из-за его ожидаемого негативного влияния на государственные финансы США.

Генеральный директор Tesla усилил свою критику, поделившись многолетними комментариями Трампа и других законодателей-республиканцев, в которых высказывалась обеспокоенность по поводу государственных расходов США и дефицита бюджета.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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