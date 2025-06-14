Путин и Трамп созвонились снова – третий раз за месяц

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 14 июня провели уже третий телефонный разговор за последний месяц и пятый с начала года.

Одной из главных тем стало обострение между Израилем и Ираном. Также речь шла о двусторонних отношениях, об Украине. Путин поздравил Трампа с днем рождения – американскому лидеру 14 июня исполнилось 79 лет, сообщает ТАСС.

Предыдущие телефонные разговоры состоялись 19 мая и 4 июня – вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

До этого Путин и Трамп беседовали 18 марта. Тогда Путин поддержал идею Трампа ввести 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, однако Киев так и не присоединился к инициативе.

А первый после возвращения Трампа на президентский пост разговор состоялся 12 февраля. Одновременно это был первый контакт между лидерами России и США за три года.

Как следует из подсчетов ТАСС, во время предыдущего президентского срока Трамп разговаривал с Путиным в среднем пять раз в год (с учетом в том числе очных встреч). Сейчас усредненный показатель «выполнен» за неполные пять месяцев с момента инаугурации.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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